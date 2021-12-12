AFP: TL'deki değer kaybı, Suriye'nin kuzeyinde de geçinmeyi zorlaştırdı

21 dakika önce

Kaynak, AFP

AFP haber ajansı, değer kaybeden Türk Lirası yüzünden Suriye'de de geçinmenin zorlaştığını kaleme aldı.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab'ın Türkiye'nin etkisi altında olduğunu belirten AFP, burada yaşayan bir öğretmen olan Muhammed El Debek'in maaşının değer kaybeden TL yüzünden üçte iki oranında düştüğünü belirtti.

Bu bölgede yaşayanların da TL kullanması nedeniyle maaşlarında değer kayıplarının gerçekleştiği aktarıldı.

33 yaşındaki öğretmen Muhammed El Debek ajansa, "2017'de maaşım 160 dolara denk geliyordu; ancak bugün 50 dolara kadar düştü. Kiramı zor ödüyorum" dedi.

Debek'in geçinmekte zorlanmasından ötürü başka bir iş daha üstlenmek zorunda kaldığı dile getirildi.

Bu bölgedeki çok sayıda ürünün Türkiye'den geldiği ve telefon operatörlerinin de Türk olduğu aktarılan haberde yaşadığı devalüasyon yüzünden geçen yıldan beri Suriye Lirası yerine Türk Lirası'nın kullanıldığı ifade edildi.

"Aç uyumadığımı hayal ediyorum"

Daha önce yayımlanan bir Birleşmiş Milletler raporu, bölgedeki insani kriz yüzünden nüfusun yüzde 97'sinin iş sahibi olsa bile çok ağır yoksulluk koşulları altında yaşadığını ortaya koymuştu.

AFP'nin haberinde ise Suriye'nin kuzeyinde de Türkiye'de olduğu gibi enflasyonun çok hızlı bir şekilde yükseldiği ve alım gücünün düştüğü kaydedildi.

TL, bu yılın başından beri dolara karşı yüzde 45 değer kaybetti.

Türkiye'den gıda ithal eden ve bölgenin ticaret odasından bir yetkili olan Ahmed Ebu Obeyda, tüketimin ciddi bir şekilde düştüğünü aktararak insanların gıda, ilaç ve ısınma gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını dile getirdi.

Eşini beş yıl önce hava saldırısında kaybeden 36 yaşında Hana El Yasbu, ajansa yaptığı açıklamada buğday ve patates üretiminden günde 20 TL kazandığını anlattı.