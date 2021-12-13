G7'den Rusya'ya uyarı: Ukrayna'yı işgalin dev sonuçları olur

48 dakika önce

Öte yandan Rus basınında yer alan haberlere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, bölgedeki Rus askerlerinin kimseye tehdit oluşturmadığını söyledi.

Rus basınına göre Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Putin'in görüşmenin ardından iyimser olmak için bir neden bulamadığını fakat Biden ile yüz yüze görüşmeyi istediğini söyledi.