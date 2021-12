Max Verstappen'in F1 şampiyonluğu Hollanda medyasında: 'Son 40 yılın en iyi pilotu'

bir saat önce

Bir başka spor yazarı Jan Lammers da, Max Verstappen'ın, yaratıcı bir sürücü olarak otomobil sporunu her alanda sarstığını savunarak, "Bu yıl bir kez daha diğer sürücülerin denemekten vazgeçtiği şeyleri pistte gösterdi" yorumunu yaptı.

Son yarışta neler yaşandı?

F1'de her an her şeyin olabileceğini söyleyen Verstappen, "Vazgeçmek zaten benim sözlüğümde yok. Kendi kendime dedim ki, vazgeçme, son turda tam gaz git. Bunun için biraz da şans gerekiyordu. Sonunda başardık" dedi.