İngiltere'de sosyal medya trendi yüzünden köpeklerin kulakları kesiliyor

Paul Heaney

BBC News

13 dakika önce

Kaynak, Hope Rescue

BBC'nin belgesel programı BBC Wales Investigates’in gerçekleştirdiği bir incelemeye göre, insanlar sadece güzel göründüğü ve sosyal medya modası olduğu için kulağı kesik köpek satın alıyorlar. İngiltere’de yasak olan bu operasyon illegal olarak uygulanırken bunu yapan kişilerin anlattıklarına göre köpeklerin sahte pasaportu ise Türkiye’den temin ediliyor.

Yeni “moda”ya göre sadece estetik kaygılarla köpeklerin kulak kepçesisin bir kısmı kesiliyor ya da “kırpılıyor”.

Kulağı kesilen yani sakat bırakılan köpeklerin değeri 2 bin dolar artıyor.

BBC Wales Investigates için kimliğini gizleyerek köpek yetiştiricileriyle bağlantı kuran gazeteciler, “Kulak kesmek Amerikan bully cinsi için ‘çarpıcı’ bir görünüm yaratıyor” cevabını alıyor.

Kulak kesmek İngiltere’de Hayvan Refahı Yasası uyarınca yasa dışı olsa da yetiştiriciler operasyonun yurt dışında yapıldığını göstermek için sahte evcil hayvan pasaportları temin ediyorlar.

Kulağı kesilen köpekler iletişim kurmakta zorlanıyor

İngiliz hayvan hakları derneği Dogs Trust'tan Paula Boyden, kulak kesmek için “hiçbir gerekçe” olmadığı gibi köpeklerin sağlık ve davranış sorunları yaşamasına sebep olabildiğini söyledi.

Bazı hayvanların operasyon sonrası enfeksiyon geliştirebildiğini veya insanların kulaklarına dokunmasını sevmediğini belirtti:

“Ayrıca köpekler kulaklarıyla iletişim kurdukları için kesildiğinde davranış sorunları yaşadıklarını da gördük, sahipleri veya diğer köpeklerle iletişim kurmakta zorlanabilirler”.

BBC Wales Investigates, belgesel kapsamında internette kesilmiş kulaklı köpeklerin görüntülerini paylaşan birkaç yetiştiricinin izini sürdü.

Kaynak, Hope

Yetiştiricilerden Moheiz Adam, “Yasa dışı olması çok yazık çünkü kulak kırpmak onlara çarpıcı bir görünüm veriyor” diyor.

Kimliğini gizleyen gazeteciye 17 bin dolar karşılığında kulağı kesik bir köpek yavrusu satmayı teklif eden Adam, yanında evcil hayvan pasaportu ve mikroçip de verileceğini söylüyor.

Eğer biri köpekle ilgili soru sorarsa “Onu bir İrlandalıdan satın aldım’, Avrupa'dan geldi, tüm bildiğim bu” demesini söylüyor.

Adam ayrıca görüntülü arama sırasında bir köpeği kaldırarak kulağını gösteriyor ve “bunlarında hepsi gidecek” diyor.

Program kapsamında gizli olmadan tekrar aranan Adam “köpeklerin kulaklarını aldırmak istediğini” ancak yasa dışı olduğu için “asla yaptırmadığını” söylüyor.

'Pasaport ve çipleri Türkiye’den alıyoruz'

İngiliz Veteriner Derneği'nin (BVA) eski başkanı Daniella Dos Santos, BBC’nin ortaya çıkarttıkları karşısında “yıkıldığını” anlatıyor:

“Kulakların kırpılması yasa dışı bir sakatlama ve tek nedeni köpeklerin nasıl göründüğüyle ilgili. Her şey statü için. Köpeklerin sağlığına hiçbir faydası yok”.

Kaynak, JOSHUA HARTY Fotoğraf altı yazısı, Joshua Harty

Galler’in başkenti Cardiff'ten başka bir köpek yetiştirici Joshua Harty de, kimliğini gizleyen gazeteciye, kendisinin de kırpma ayarlayabileceğini, yabancı bir evcil hayvan pasaportu ve mikroçip tedarik edebileceğini söyledi:

“Kulakları, pasaportu ve çipi almak için normalde 660 dolar civarında. Veterinerim onları Türkiye'den alıyor”.

Harty, İrlanda ve İspanya'daki gösterilere köpek götürdüğünü, sınırları geçerken bu sahte pasaportlarla hiçbir sorun yaşamadığını anlatıyor.

Eski BVA Başkanı Dos Santos ise Harty'nin önerdiği her şeyin tamamen yasa dışı olduğunu belirtiyor “Bu hayvanlara canlı varlıklar olarak değil, metalar ve para kazanma makineleri olarak bakmak” demek olduğunu hatırlatıyor ve köpek ithalatına izin veren yasadaki açığın kapatılması gerektiğini belirtiyor.

Daha sonra yorum almak için Harty'ye ulaşan BBC, sorularına yanıt alamadı.

Sosyal medya fenomenleri talebi arttırıyor

Köpek kurtarma derneği Hope'tan Vanessa Waddon, yasa dışı bir yetiştirici tarafından sakat bırakıldıktan sonra Cardiff belediyesinin kurtardığı yavrulara bakıyor.

Waddon, futbolcu Marcus Rashford, şarkıcı Leigh-Anne Pinnock ve İngiltere’nin ünlü Love Island programından Jack Fincham gibi sosyal medya fenomenlerinin kısa kulaklı köpekleri paylaşmasının talebin artmasına yol açmasından korktuğunu belirtiyor:

“Ünlüler ne zaman internette bir şeyler paylaşsa, insanlar ‘bu köpek güzel görünüyor, belki böyle bir tane alırım’ diye düşünüyorlar.

“Ünlüler köpekleri yasal olarak ithal etmiş olsa da İngiltere'de talebi karşılamak için yasa dışı olarak kırpma yapan insanlar var."

Belgesel programı için Rashford, Pinnock ve Fincham’ın menajerleriyle de temasa geçildi, ancak bir yanıt alınamadı.

İngiltere hükümeti, kırpılmış kulaklı köpeklerin ve altı aylıktan küçük köpek yavrularının ithalatını kısıtlamayı planlıyor.

Galler hükümet sözcüsü, Galler için yeni düzenleme de dahil olmak üzere yasa dışı köpek yetiştiriciliğiyle mücadele etmek için beş yıllık bir Hayvan Refahı Planı olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtiyor.

Ancak Boyden, sınır görevlileri ithal edilen köpekleri kontrol etmedikçe yasanın işlemeyeceğini söylüyor:

“İthalat yasağı memnuniyetle karşılanacak, ancak bir yasa ancak uygulandığı kadar iyidir. Şu anda kesilmiş kulakları kontrol etmek için ya da yaşlarını anlamak için kullanılabilecek detaylı bir kaynak yok."