Kim Kardashian, avukatlık için gereken ilk sınavı geçti

18 dakika önce

Kardashian günde 10 saat mesai harcayarak, dört saatlik sanal toplantılarda kendisine yardım eden ve her hafta deneme sınavları hazırlayan kişilere de teşekkür etti.

Kim Kardashian'ın ünü, 2007'de Keeping up with the Kardashians dizisinin yayınlanmasıyla birlikte artmıştı.