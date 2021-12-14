İran nükleer anlaşması: Tahran, Batılı ülkeleri pazarlıklarda 'kötü niyetli' olmakla suçladı

14 Aralık 2021, 14:22 +03 Güncelleme 13 dakika önce

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İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan müzakereler çöküşün eşiğinde.

İran'ın başmüzakerecesi Ali Bagheri Kani, müzakerelerde Batılı ülkeleri "kötü niyetli" olmakla suçladı.

Ali Bagheri Kani anlaşmanın ancak ABD'nin başarısızlıklarını kabul etmesi ve gerçekten diplomasiye şans vermesi halinde mümkün olacağını vurguladı.

Kani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı aktörler, gerçek diplomasi yerine karşı tarafı suçlama alışkanlıklarında ısrar ediyor. Fikirlerimizi daha önce ilettik ve yapıcı şekilde aradaki fikir ayrılıklarının giderilmesi için çalıştık.

"Diploması çift taraflıdır. Suçlunun hatasını telafi etmek için gerçek bir irade varsa, hızlı ve iyi bir anlaşmanın yolu açılacaktır."

Reuters ajansına konuşan İranlı bir üst düzey yetkili de, "Anlaşmayı kim ihlal etti? Amerikalılar. Bunu kim telafi etmeli ve taviz vermeli? Elbette Amerikalılar" dedi.

İran, tüm yaptırımların tarafsız bir süreçle derhal kaldırılmasını istiyor.

Tahran yönetimi, mevcut şartlarda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetçilerinin, Karaj'daki nükleer tesise erişim imkanı talebinde bulunmasının kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

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ABD: Alternatif önlemler hazırlıyoruz

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ülkesinin görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşılık alternatif önlemler hazırladıklarını söyledi.

Avrupalı ülkeler de İran'ı müzakerelerde ayak diremekle suçluyor.

Fransa, İngiltere ve Almanya yetkilileri, İran'ın makul olmayan taleplerde bulunduğunu söyledi.

Nükleer anlaşma 6 yıl önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) İran arasında imzalanmıştı.

ABD, Donald Trump yönetiminde 2018 yılında anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

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İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmeler Nisan ayında başlamış ancak İbrahim Reisi’nin Haziran’da İran Cumhurbaşkanı seçilmesiyle sona ermişti.