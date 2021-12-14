Belarus'ta başkan adaylığını açıklayıp tutuklanan muhalif lidere 18 yıl hapis cezası

bir saat önce

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya karşı kitlesel protesto gösterileri düzenleyen Tikhanovsky’ye yöneltilen suçlamalar arasında "kargaşa çıkarmak" ve "yetkililere karşı nefret uyandırmak" da bulunuyor.

Svetlana Tikhanovskaya, 2020'nin Ağustos ayındaki tartışmalı seçimleri kazandığını ilan etti ancak Lukaşenko’nun da zaferini ilan etmesi üzerine, çocuklarıyla Belarus'tan ayrıldı.

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Ülkenin resmi yayın organı niteliğindeki Sovetskaya Belarus gazetesi, Tikhanovsky ile beraber beş muhalifin daha yargılandığını ve 14 ile 16 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığını bildirdi.