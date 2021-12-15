Omicron: İtalya AB ülkelerinden gelenlere yeni seyahat kısıtlamaları getirdi, Brüksel öfkeli

Övgü Pınar

Roma

15 dakika önce

Kaynak, Reuters

İtalya, Omicron varyantının yol açtığı endişelerin de etkisiyle seyahat kısıtlamalarını güncelleyerek Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden seyahatlere ek önlemler getirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği yeni kurallara göre son 14 gün içinde AB ülkelerinde bulunmuş olanlar İtalya’ya girebilmek için negatif test sonucu sunmak zorunda olacak. Aşı yaptırmamış olanlarsa buna ek olarak 5 gün karantinada kalacak.

Bu yeni kısıtlamalar AB genelinde seyahatleri kolaylaştırmak için kullanılan Covid sertifikalarını işlevsiz kıldığı gerekçesiyle tartışmalara yol açtı. İtalya basını, bu kararın Brüksel’i "öfkelendirdiğini" yazdı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova da "Üye ülkelerin bu gibi bireysel kararları, Avrupa çapında eşit koşulların olduğuna dair güveni zedeleyecektir" diyerek İtalya'yı eleştirdi.

İtalya basını yeni seyahat önlemlerini “Sınırlar aşı karşıtlarına kapalı”, “İtalya kapanıyor, AB öfkeli” gibi başlıklarla duyurdu.

AB ülkelerine yönelik seyahat kısıtlaması 16 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. İtalya, AB dışındaki birçok ülkeye halihazırda benzer seyahat kısıtlamaları uyguluyor.

Türkiye’nin de aralarında yer aldığı bir grup ülkeden İtalya’ya seyahatlere ancak iş, eğitim, sağlık gibi nedenlerle bir zorunluluk olması halinde izin veriliyor. Ayrıca Türkiye’den İtalya’ya seyahat etmesine izin verilenlerin aşı yaptırmış olsalar dahi hem negatif test sonucu sunması hem de 10 gün karantinada kalması gerekiyor.

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Aşı zorunluluğu genişletiliyor

Öte yandan İtalya’da bugünden itibaren ülke içinde de yeni uygulamalar devreye giriyor. Halen sağlık personeli için geçerli olan aşı zorunluğu, sağlık sektörünün idari çalışanları, eğitim personeli, ordu ve emniyet güçlerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Bugünden itibaren bu sektörlerde çalışanlar aşı yaptırmamaları halinde işten uzaklaştırılabilecek.

Ayrıca yarından itibaren 5-11 yaşları arasındaki çocuklar için de aşı kampanyası başlayacak. İtalya İlaç Ajansı, bu yaş aralığındaki çocuklara aşı yapılmasına onay vermiş, Sağlık Bakanı Roberto Speranza da kendi çocuklarına aşı yaptıracağını açıklamıştı.

Ülke genelinde uygulanan “yeşil pasaport” kuralları ise 12 yaş altındaki çocuklar için geçerli olmayacak. İtalya’da “yeşil pasaport” olarak anılan Covid sertifikaları; restoranlar, müzeler, sinemalar, spor salonları ve toplu taşıma gibi birçok mekan ve hizmet için zorunlu.

6 Aralık’tan itibaren de, aşı yaptırmayanlara daha fazla kısıtlama getiren “süper yeşil pasaport” uygulaması devreye girdi. Bu sertifikalar yalnızca aşı yaptıranlara ya da Covid 19 geçirip iyileşenlere veriliyor, test yaptırmak bu belgeyi almak için yeterli olmuyor.

"Süper yeşil pasaport" uygulamasının ilk aşamada 15 Ocak’ta son bulması planlanırken hükümet dün aldığı kararla bu süreyi 31 Mart’a kadar uzattı. İtalya’da Ocak 2020’den bu yana uygulanan acil durum hali de 31 Mart’a kadar uzatıldı.

İtalya’da son haftalarda salgın verileri artış eğiliminde. Son olarak dün 20 binin üzerinde yeni vaka ve 120 can kaybı kayıtlara geçti.