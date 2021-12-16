Rusya-Ukrayna krizi: Avrupa Birliği liderleri Kremlin'i uyaracak

16 Aralık 2021, 11:14 +03

AB liderlerinin Rusya'yı, Ukrayna'yı işgal etmesini halinde, "bunun bedelinin çok ağır olacağı" yolunda uyarmaları bekleniyor.

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Von der Leyen, "Mesaj çok net: Rusya, Ukrayna’ya karşı agresif tavrını sürdürürse, bunun bedeli ağır ve sonuçları da ciddi olur’" dedi.