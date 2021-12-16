Bruce Springsteen tüm kayıtlarını ve müzik haklarını Sony Music'e sattı

10 dakika önce

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72 yaşındaki ünlü Amerikalı müzisyen Bruce Springsteen, tüm kayıtlarını ve müzik haklarını Sony Music'e sattı. Pek çok farklı plak şirketiyle anlaşması olan Springsteen, daha önce yayın haklarını elinde tutuyordu.

Sony Music'le yapılan anlaşmanın detayları bilinmiyor.

Ancak tarafların şimdiye kadarki en yüksek fiyatlı müzik satış anlaşmalarından birine imza attıkları sanılıyor.

Bruce Springsteen ve Sony Music'ten herhangi bir açıklama yapılmadı.

'500 milyon dolar'

Anlaşma haberi ilk olarak müzik dergisi Billboard'da yayımlanmıştı.

Billboard'a adlarının açıklanmaması koşuluyla konuşan iki kaynak, satış tutarının 500 milyon doları bulacağını söyledi.

Sony Music Genel Müdürü Rob Stringer, Mayıs ayında şirketin altı ayda satın almalara 1,4 milyar dolar harcadığını söylemişti.

Daha önce Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks, Shakira, Neil Young gibi pek çok isim eserlerinin bir kısmını ya da tamamını milyonlarca dolara sattı.