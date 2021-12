Chris Noth’u cinsel saldırıyla suçlayan iki kadına, Sex and the City dizisinin yıldızları destek verdi

Sex and The City dizisinin başroldeki 3 kadın oyuncusu, Mr. Big karakterini canlandıran Chris Noth'u cinsel saldırı ile suçlayan kadınlara destek veren ortak bir açıklama yaptı.

İddialar, HBO Max'in yeni başlayan Sex and The City'nin devam dizisi "And Just Like That"in yayınlandığı dönemde ortaya atıldı.