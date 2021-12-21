İspanya: Jambon ve uyuşturucu dolu Noel sepeti için çekilişe baskın

12 dakika önce

Kaynak, Policia Nacional Fotoğraf altı yazısı, Polisin, çekilişi düzenlediği iddia edilen bir İspanyol ve Bir Arjantinliyi tutukladığı açıklandı.

İspanya'da polis, çeşitli uyuşturucular ve jambon bacağı dolu Noel sepetini, çekilişle dağıtmaya çalışan iki kişiyi tutukladı.

Polis, çekilişle ülkenin doğusundaki Murcia kentinde bulunan bir uyuşturucu hücreevinde yaptıkları baskında karşılaştı.

Evdeki bir İspanyol ve Arjantinli'nin narko-sepet (narconestas) ödüllü Noel ve Yeni Yıl çekilişi düzenledikleri tespit edildi.

Sepette, kokain, haşhaş esrar, alkol, tütün ve 8 kiloluk kür edilmiş jambon olduğu belirtildi.

Evin duvarında da çekilişe giren müşterilerin isimlerinin yazdığı, Noel Günü ve İspanya'da çok önemli bir tatil günü olan 6 Ocak Üç Kral Bayramı'nda iki sepetin talihlileriyle buluşturulmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak, Policia Nacional Fotoğraf altı yazısı, İki sarı çıkartmada, çekilişin reklamı yapılıyor.

Noel çekilişinin biletleri 5, ikinci çekilişin biletleri ise 10 eurodan satılıyor.

Polis ayrıca 165 dişi hint keneviri ve yetiştiricilikte kullanılan 33 halojen lamba bulunduğunu açıkladı.

1 kilo kıyılmış, 5 kilo da kıyılmamış esrar ve bir miktar kokain ilie haşhaş esrar da bulundu.