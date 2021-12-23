Covid: İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti, Başbakan Johnson Noel öncesi halkı uyardı

23 Aralık 2021, 12:46 +03

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İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısı dün ilk kez 100 bini geçti. Başbakan Boris Johnson, koronavirüsün Omicron varyantının ülke genelinde görülmemiş bir hızda yayılmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

The Sun gazetesine konuşan Johnson, halka, Noel'de kendilerini ve ailelerini Covid'e karşı korumak için "ekstra özen" gösterme çağrısı yaptı.

Johnson insanlara sevdiklerini, özellikle kırılgan ve yaşlı bireyleri ziyaret etmeden önce Covid testi yaptırmalarını tavsiye etti.

İngiltere Başbakanı daha önce Cumartesi günkü Noel öncesi herhangi bir Covid kısıtlaması getirilmeyeceğini açıklamış ancak Noel sonrası için tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.

Hükümet Covid verilerini yakından izliyor.

İngiltere hükümetinin aşı danışmanları Çarşamba günü yaptıkları açıklamada; 5-11 yaş arasındaki, bağışıklık sistemi zayıf çocuklara düşük doz Covid aşısı yapılmasını tavsiye etmişti.

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'Omicron varyantı, Delta'ya göre daha hafif seyrediyor'

Öte yandan İngiltere ve İskoçya'da yapılan araştırmalarda, Omicron varyantının Delta'ya göre daha hafif seyrettiği tespit edildi.

Imperial College London'daki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir analiz, Omicron varyantı bulaşan kişilerde bir gece veya daha uzun süreliğinde hastaneye yatırılma riskinin Delt varyantına kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha az olduğunu gösteriyor.

Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan bir diğer araştırmaya göre de, Omicron nedeniyle hastaneye yatırılma riski yüzde 65 daha az. Ancak araştırma sonuçları sadece birkaç vakaya dayanıyor.

Bilim insanları bulguların iyi haber olduğunu söyleseler de büyük bir vaka dalgasının Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS)ağır yük bindirebileceği uyarısında bulunuyor.

İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'de oluşan Birleşik Krallık'ta farklı Covid önlemleri alındı. İngiltere'de şimdilik yeni Covid sınırlamaları getirilmedi.

İskoçya'da Pazar gününden itibaren üç hafta boyunca halka açık toplanmalarla ilgili sınırlamalar getirilecek. Pazartesi gününden itibaren barlar, restoranlar ve diğer halka açık kapalı alanlarda gruplar arasında bir metrelik mesafe kuralı uygulanacak.

Kuzey İrlanda'daki gece kulüpleri Pazar gününden itibaren kapanacak.