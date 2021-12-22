Yemen'de açlık çekenlere gıda yardımı kesiliyor

10 dakika önce

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), mali sıkıntı içinde olduğu için Yemen'deki açlık çeken insanlara yönelik yaptığı yardımı azaltmak zorunda kaldığını bildirdi.

8 milyon Yemenliye verilen günlük gıda miktarı Ocak ayından itibaren yarıya düşecek.

Yemen'in başkenti Sana'dan yeni dönen bir Gıda Programı görevlisi BBC'ye yaptığı açıklamada, yeteri kadar mali kaynak olmazsa, her an açlığa düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan 5 milyon kişinin de günlük gıda yardımlarını kaybedebileceklerini söyledi.

Gıda Programı görevlisi Annabel Symington, "Her ay yaklaşık 13 milyon kişiye gıda desteği veriyoruz. Un, bakliyat, yağ, şeker, tuzdan oluşan bir yardım bu. Parasızlıktan, bu kişilerden sekiz milyonuna verdiğimiz yardımı azaltmak zorunda kalacağız. Daha önce aldıkları yardımın ancak yarısını alabilecekler" dedi.

Geriye kalan 5 milyon kişi açlık sınırında olduğu için şimdilik aynı yardımı almaya devam edecek.

Ancak Symington gerekli mali kaynak sağlanmazsa ileride gıda yardımını tamamen kesmek zorunda kalabileceklerini belirtti.

Gıda Programının Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinden sorumlu yetkilisi Corinne Fleischer da, yeni kaynak bulamazlarsa gıda yardımının tümden kesilebileceğini teyit ediyor.

Fleischer, "Ne zaman gıda miktarını azaltsak, açlıktan ölme raddesine gelen milyonlarca insanın sayısı artıyor" dedi.

Ancak bununla birlikte zor zamanların, zor önlemler gerektirdiğini ve kısıtlı kaynaklarını kullanırken, en zor durumdakilere öncelik tanımak zorunda kaldıklarını gerektiğini ifade etti.

Dünya Gıda Programı, elindeki gıda stoklarının çok azaldığını ve yakında daha fazla kesinti yapmanın kaçınılmaz hale geldiğini bildiriyor.

Bağışçılar, savaştan harap olan Yemen'e bu yıl yapılacak insani yardımlar için 3,85 milyar dolar isteyen BM kurumlarına, ancak 2,23 milyar dolarını verme vaadinde bulundular.

Dünya Gıda Programı'nın Mayıs ayına kadar en zor durumda olanlara yardım etmeyi sürdürebilmesi için, 813 milyon dolara ihtiyacı var.

Açlık sınırındakilere 2022 yılı boyunca yardım edebilmek için ise 1,97 milyar dolar daha gerekiyor.

Dünya Gıda Programı'na göre, şu anda Yemen'deki tüm ailelerin yarısı, yani yaklaşık 16 milyon kişi artık yetersiz besleniyor.

Yemen riyalindeki değer kaybı ve hiper enflasyon ekonomiyi çöküşün eşiğine getirmiş durumda.

Gıda fiyatları bu yıl ülkenin her yanında iki kattan fazla arttı. Farklı bölgelerdeki çatışmalar da on binlerce kişinin evinden olmasına yol açtı.

Yıllardır iç savaşın pençesinde olan Yemen'de 2015'te İran yanlısı Husi isyancıların uluslararası alanda tanınan hükümeti devirmesinden sonra çatışmalar daha da arttı ve dünyadaki en büyük insani krizlerden biri yaşanmaya başladı.

2015'te Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki, ABD ve İngiltere'nin desteklediği bir koalisyon, Husilerle savaşa girişti, ancak eski yönetimi işbaşına getirmeyi başaramadı.