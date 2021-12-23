Putin: Faiz artırmazsak, Türkiye'nin yaşadığı sorunu biz de yaşayabiliriz

23 Aralık 2021, 14:25 +03

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında ülkesindeki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdi. Putin, Rusya'da reel sektörün Merkez Bankası'nın faiz artırmasından rahatsız olduğunu bildiğini söyledi. Putin, "Ama bu yapılmazsa, Türkiye'nin yaşadığı sorunu biz de yaşayabiliriz. Bu ciddi bir sorun ve zorluk" dedi.

Putin, "Yıllık yüzde 8 enflasyonun çok fazla olduğunu biliyorum. Tabii yüzde 4'lük hedefe dönmemiz gerek" diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası'nın bağımsız bir politika izlediğini ve faiz dahil tüm enstrümanları dikkatle kullanmaları gerektiğini belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu size garip gelebilir ama Merkez Bankası'nın işine karışmam. Bunu olumlu olarak görüyorum ve prensipte doğru dengeyi bulduğumuza inanıyorum."

Putin'in 2021'de Rusya için ekonomik büyüme tahmini yüzde 4,5, işsizlik oranı tahmini ise yüzde 4,4.

Rusya Merkez Bankası geçen ay politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 8,5'a çıkarmış ve önümüzdeki aylarda birden fazla faiz artırımının mümkün olduğunu duyurmuştu.

Türkiye'de ise Merkez Bankası politika faizini Eylül ayından bu yana 500 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürmüştü.

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'Ukrayna'yla gerilim bizim seçimimiz değil'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın toplantısında Ukrayna ile yaşanan ile gerilime de değindi.

Vladimir Putin, "Bu bizim seçimimiz değil. Bunu biz istemiyoruz. Sadece bugünün değil, gelecek haftanın ve yakın geleceğin güvenlik görünümünü garanti altına almak istiyoruz" dedi.

Putin, NATO'ya, daha fazla doğuya genişlememesi çağrısı yaptıklarını hatırlattı, "Artık top onların sahasında" ifadesini kullandı.

NATO'nun kendilerine bir yanıt vermesi gerektiğini belirten Putin, "Şu ana dek genel olarak olumlu bir tepki aldığımızı vurgulamak isterim. Amerikalı ortaklarımız bize, bu görüşmelere başlamaya hazır olduklarını söyledi" dedi.

Rusya lideri, Covid-19 aşıları için de "Aşıların karşılıklı tanınması ve mümkün olan en çok miktarda ve mümkün olan en kısa sürede dünyaya yayılması gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde küresel olarak bu sorunla başa çıkamayacağız ve insanlık daima bununla yaşamak zorunda kalacak."