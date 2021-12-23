ABD'de kongre üyesi silah zoruyla durduruldu, aracı çalındı

25 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Mary Gay Scanlon

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mary Gay Scanlon, Philadelphia şehrinde dün gün ortasında silah zoruyla iki kişi tarafından durduruldu. Saldırganlar, Scanlon'ın aracını çaldı.

Demokrat Partili kongre üyesinin çalınan eşyaları arasında iş telefonu ve kimliği de vardı.

Scanlon'ın saldırıda yaralanmadığı açıklandı.

FBI, iki saldırganın bulunması için yürütülen çalışmalara destek veriyor.

'Dehşet verici'

Philadelphia Belediye Başkanı Jim Kenney, hırsızlığın "dehşet verici" olduğunu söyledi.

Amerikan haber kanalı CBS News'a göre, Philadephia'da 2021 yılında araç hırsızlıkları 2020'ye kıyasla yüzde 80 arttı.

Silah zoruyla yapılan hırsızlıklarda ise bu oran yüzde 27.

Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre, Philadelphia'da 2019'da 347 cinayet işlendi. Bu sayı 2021'de, daha yıl bitmeden 544'e yükseldi.

2018'de Temsilciler Meclisi'ne seçilen Scanlon, kısa süre önce, polisin çağrıldığı bazı acil durumlara ruh sağlığı uzmanlarının da gönderilmesine ilişkin yasa tasarısını desteklemişti.