ABD'li teknoloji devi Intel, Sincan'la ilgili açıklaması sonrası Çin'den özür diledi

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ABD'li teknoloji devi Intel, tedarikçilerine, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden materyal satın almamalarını söylemesinin ardından gelen tepkilerin üzerine Çin'den özür diledi.

ABD Kongresi, 17 Aralık'ta Sincan'da üretilen ürünlerle ilgili bir yasa tasarısını kabul etmişti. Tasarı; Çin'in Sincan'da üretilen malların Uygurların zorla çalıştırılmasıyla elde edilmediğini kanıtlamasını, aksi takdirde bu ürünlerin ithalinin yasaklanmasını öngörüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın onayıyla yasalaşan tasarının ardından Intel de, üretim yaptığı fabrikalara ara madde sağlayan tedarikçilerine Sincan'dan mal almama çağrısı yapmıştı.

Açıklama, Intel'in resmi internet sayfasında Çince olarak yer aldı ve sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Bu paylaşımların sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından Çin'de kullanıcılar, Intel ürünlerini boykot etme çağrısı yaptı.

Intel ise bu tepkiye karşılık olarak açıklamanın, Sincan'dan gelecek ürünlere, Kongre'den geçen "Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası"nın izin vermediği için yapıldığını; bölgedeki Uygurların zorla çalıştırıldığı iddialarıyla ilgisi olmadığını söyledi.

Ancak Çin hükümeti ve Çinli müşterileri bu konuda ikna edemeyen ve tepkileri dindirmeyi başaramayan Intel, nihayetinde "Saygıdeğer Çinli müşterilerinden yol açtığı sorunlar için özür dilediğini" duyurdu.

Intel'in Çin'de test laboratuvarları ve ürünlerin monte edilmesi aşamasında çalışan 10 bin çalışanı var.

Şirket, özür metninde "Güvenilir bir teknoloji partneri olma ve Çin'deki ortak gelişmelere hızla ayak uyduracağı konusunda" verdiği sözlere bağlı olduğunu da ifade etti.

Çin, ABD Kongresi'nde kabul edilen tasarıda yer alan bilgileri ve Sincan'da Uygurların zorla çalıştırıldığına dair bilgileri reddediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 21 Aralık'ta düzenlediği bir basın toplantısında "ABD'nin yasalarının Çin'in içişlerine karışmasına kesinlikle karşı olduklarını ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde tasarıyı hazırlayan dört Amerikalı politikacıyla ilgili yaptırım uygulanacağını" açıklamıştı.

Çin hükümeti, Sincan'daki Uygurların "gönüllü olarak çalıştığını" savunuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Intel'in Çin'den özür dilemesinin ardından 23 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında da "Intel'in gerçeklere saygı duymasını ve doğrularla yanlışları birbirinden ayırmasını umut ediyoruz" dedi ve ekledi: