Papa Noel mesajında Suriye, Irak ve Yemen'i andı, trajedilere kayıtsız kalınmaması çağrısı yaptı

27 dakika önce

Papa Francesco, "Urbi et Orbi" (şehre ve dünyaya) isimli mesajında şunları söyledi:

"On yıldan uzun süredir çok sayıda can kaybı ve sayısız mülteci yaratan bir savaşın içinde yaşayan Suriye halkını düşünelim. Uzun çatışmaların ardından hala ayağa kalkmakta zorlanan Irak'a bakalım. Herkesin unuttuğu devasa bir trajedinin yıllardır sessizlik içinde her gün ölümlere yol açtığı Yemen'den yükselen çocuk çığlıklarını dinleyelim."