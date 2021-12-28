İsrail’de kuş gribi nedeniyle 5 binden fazla turna öldü

20 dakika önce

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İsrail'de kuş gribi salgını nedeniyle 5 binden fazla turna öldü, binlercesi de hastalandı.

Önlem olarak ülkenin kuzeyinde virüse yakalandığından şüphelenilen yüz binlerce tavuk da itlaf edildi; İsrail Tarım Bakanlığı bu çiftliklerde üretilen yumurtaların satışını durdurduğunu açıkladı.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye göre İsrail Doğa ve Parklar İdaresi'nden araştırmacı Uri Naveh, virüsün İsrail'i her yıl etkilediği, ancak bu yıl "olağanüstü" seviyeye ulaştığını söyledi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, salgının kontrol altına alınması ve insanlara bulaşmasının engellenmesi için ulusal güvenlik danışmanı ve uzmanlarla görüştü.

Başbakanlık ofisi, virüsün henüz insana geçmediğini açıkladı; ancak İsrail medyasına göre, Hula Tabiat Parkı'nı ziyaret eden çocukların hastalıklı bir turnaya dokunmuş olabileceğinden de şüphe ediliyor.

Yetkililer normal şartlarda ziyarete açık olan tabiat parkını önlem olarak ziyarete kapattı.

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Her yıl binlerce turna, sonbahar ve kış aylarında Afrika göç rotası üzerindeki İsrail Hula Vadisi'nde konaklıyor.

Salgın öncesinde 40 binden fazla turnanın hala bölgede olduğu tahmin ediliyordu.