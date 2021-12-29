İngiltere'de cinayet mahallinde selfieler çeken polis işten çıkarıldı

25 dakika önce

İngiltere'nin Merseyside bölgesinde, bir gencin öldürüldüğü cinayet mahallinde selfieler çeken polis memuru işten çıkarıldı.

Merseyside Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ryan Connolly'nin ayrıca ırkçı ve homofobik fotoğraflar da paylaştığı, akıl sağlığı yerinde olmadığı için bir kurumda tutulmasına karar verilen kişilerin resimlerini çektiği de ortaya çıktı.

Emniyet yetkilileri Connolly'nin, yürütülen soruşturma sonucunda, ağır suistimal suçu işlediği sonucuna varılarak işine son verildiğini açıkladı.

Yetkililer, incitici fotoğrafların 2015-2018 yılları arasında çekildiğini söylüyor.

Kaynak, Merseyside Police Fotoğraf altı yazısı, Merseyside Emniyet Teşkilatı'nın logosu

Yürütülen soruşturmanın, Connolly'nin "görev başındayken korumasız kişilerin fotoğraflarını" çektiğini ve telefonunda "dehşet verici homofobik, ırkçı ve aşağılayıcı görseller" bulunduğunu ortaya çıkardığı kaydedildi.

Disiplin soruşturmasında Connolly'nin bir gencin bıçaklanarak öldürüldüğü cinayet mahallini çevreleyen kordonun ve bir Ku Klux Klan üyesinin fotoğrafını paylaştığı da anlatıldı.

'Faaliyetleri beni dehşete düşürdü'

Emniyet Müdür Yardımcısı Ian Critchley "Connoly'nin faaliyetleri beni dehşete düşürdü. Bunlar anlaşılması mümkün olmayan ve Merseyside Polis Teşkilatı'nın yüksek davranış kriterleri ve değerleriyle uyuşmayan hareketler" diye konuştu.

Critchley, "Memurlarımız her gün toplumumuzun en korumasız insanlarının güvenliğini sağlamak için sıra dışı bir cesaretle görev yapıyor ama burada polis teşkilatımız içinde yeri olmayan çok bencil bir bireyin tiksindirici hareketlerine tanık olmaktayız" diye sürdürdü.

Emniyet Müdür Yardımcısı Connolly'nun "elim davranışlarının" kamuoyunun polise duyduğu güveni zedelediğini de kaydetti ve "Gayet netiz. Eğer bir polis memuru davranış ilkelerimize uymayan şeyler yapıyorsa, hızlı ve sert bir şekilde harekete geçeriz" dedi.