Sokak fotoğrafçılığının efsanevi ismi Sabine Weiss, 97 yaşında Paris'te öldü

Fotoğraf altı yazısı,

Weiss 18 yaşındayken fotoğraf çekmeye başladı. Bu otoportresi 1953 yılına ait. Weiss bundan bir önceki yıl, fotoğraf çekmek için morglara ve fabrikalara gittiğini; , zenginleri ve moda dünyasını fotoğrafladığıı söyledi. Diğer her şeyi kendisi için kendiliğinden yaptığını söyledi.