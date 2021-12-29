Ghislaine Maxwell suçlu bulundu

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Maxwell'in sabit görülen suçlamalarından biri aynı zamanda en ağırı olan küçük yaştakilerin seks ticareti için satılması da bulunuyor. Bu suçlamaya 40 yıl hapis cezası verilebiliyor. Bu da 60 yaşındaki Maxwell'in ömrünün geri kalanını hapiste geçirmesi anlamına geliyor.