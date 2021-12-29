Ghislaine Maxwell suçlu bulundu
Pedofil finansçı Jeffrey Epstein'e cinsel istismar için aracılık yapmakla suçlanan Ghislaine Maxwell, yargılandığı davada suçlu bulundu.
Maxwell'in kendisine yöneltilen altı ithamdan beşinde suçlu bulunduğu belirtildi.
Maxwell'in sabit görülen suçlamalarından biri aynı zamanda en ağırı olan küçük yaştakilerin seks ticareti için satılması da bulunuyor. Bu suçlamaya 40 yıl hapis cezası verilebiliyor. Bu da 60 yaşındaki Maxwell'in ömrünün geri kalanını hapiste geçirmesi anlamına geliyor.
Suçlama, Epstein'in Florida'daki evinde 2001-2004 arasında cinsel ilişki karşılığında para aldığını söyleyen Carolyn'in ifadeleriyle ilgili. Carolyn ilk ziyareti sırasında 14 yaşında olduğunu söylemişti.
Epstein'in bir dönem kız arkadaşı olan Maxwell, 1991'de ölen İngiliz medya baronu Robert Maxwell'in kızı.
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Maxwell'in bağlantılarını kullanarak Epstein'ı Bill Clinton, ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu Prens Andrew gibi isimlerle tanıştırdığı belirtiliyor.
2 Temmuz 2020'de FBI tarafından New Hampshire eyaletindeki malikanesinde yakalanıp hakim karşısına çıkarılmak üzere New York'a gönderilen 59 yaşındaki Maxwell, Epstein hakkındaki cinsel istismar iddialarından haberi olmadığını öne sürüyor.