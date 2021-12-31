Berlin hayvanat bahçesindeki hayvanlar Noel ağaçlarıyla kendilerine ziyafet çekti
Avrupa Noel'i kutlarken, Berlin hayvanat bahçesindeki hayvanlar da kendilerine ziyafet çekmekten geri kalmadı.
'Sofralarındaki yemek' ise, normalde günlük menülerinde pek görülmeyen Noel ağaçlarıydı.
Satılmayan Noel ağaçlarının hayvanat bahçelerine verilmesi, hem hayvanları besleyerek atıkların azalmasına hem de pandemi yüzünden mali açıdan güç durumda kalan hayvanat bahçelerine yardımcı oluyor.
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2021 in pictures: Striking photojournalism from around the world
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