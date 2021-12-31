Berlin hayvanat bahçesindeki hayvanlar Noel ağaçlarıyla kendilerine ziyafet çekti

Avrupa Noel'i kutlarken, Berlin hayvanat bahçesindeki hayvanlar da kendilerine ziyafet çekmekten geri kalmadı.

'Sofralarındaki yemek' ise, normalde günlük menülerinde pek görülmeyen Noel ağaçlarıydı.

Satılmayan Noel ağaçlarının hayvanat bahçelerine verilmesi, hem hayvanları besleyerek atıkların azalmasına hem de pandemi yüzünden mali açıdan güç durumda kalan hayvanat bahçelerine yardımcı oluyor.

Kaynak, EPA

Fotoğraf altı yazısı,

Bir bizon ağacı kemiriyor. Hayvanat bahçesine göre, ağaçlardaki taze çam iğneleri ve faydalı yağlar, hayvanlara şeker gibi geliyor.

Kaynak, EPA

Fotoğraf altı yazısı,

Sibirya dağ keçileri de ağacın tadına bakıyor

Kaynak, EPA

Fotoğraf altı yazısı,

Ağacı sırtına atan Asya fili oyunculukta Ren geyiğinden geri kalmadı.

Tüm fotoğraflar telif hakkına tabidir.