Yeni Zelanda ve Avustralya yeni yıla girdi

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Ülkedeki diğer şehir merkezlerindeki kutlamaların ise Omicron varyantının yayılmasına ilişkin endişeler nedeniyle daha sessiz geçmesi bekleniyor.

Yeni Zelanda, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından Ağustos ayından bu yana ilk kez kalabalıkların toplandığı Auckland'da 2022'nin başlangıcını ışık gösterisi ile kutladı.

Londra ve Paris de dahil olmak üzere kimi büyük şehirlerde geleneksel havai fişek gösterileri iptal etti ve Avrupa'daki bir çok ülke vaka sayılarının artması nedeniyle koronavirüs kısıtlamalarını yeniden uygulamaya koydu.