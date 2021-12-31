Paxlovid: İngiltere ikinci Covid hapına kullanım onayı verdi

Jim Reed

BBC News

bir saat önce

Kaynak, PFIZER

İngiltere, Covid semptomlarının tedavisinde kullanmak üzere Pfizer'ın geliştirdiği antiviral Paxlovid ilacının kullanımına onay verdi.

Hap şeklindeki ilacın, ağır Covid riski yüksek olan hastalarda semptomlar başladıktan hemen sonra kullanılması öngörülüyor.

Klinik deneylerde Paxlovid'in riskli yetişkinlerde ölüm ve hastanede tedavi ihtimalini yüzde 89 azalttığı görüldü.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de geçen hafta 12 yaş ve üzerindeki riskli kişiler için Paxlovid'e kullanım onayı vermişti.

İngiltere hükümeti, Amerikan ilaç devi Pfizer'dan 2,75 milyon kutu ilaç sipariş etti.

Kullanımdaki bir HIV ilacı temel alınarak geliştirilen Paxlovid, İngiltere'de Covid tedavisi için onay alan ikinci antiviral ilaç oldu.

Kasım ayında da Molnupiravir ilacına onay verilmişti.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, hatırlatıcı dozlar ve artan testlerle beraber yeni antiviral ilaçların, İngiltere'yi 2022'de Omicron tehdidine karşı "güçlü bir pozisyona" koyduğunu söyledi.

Proteaz inhibitörü

Enzim inhibitörü, bir enzime bağlanan ve onun etkinliğini azaltan bir moleküldür.

Proteaz inhibitörü olarak bilinen Paxlovid de virüsün çoğalması için ihtiyaç duyduğu bu enzimi bloke ediyor. Ritonavir adlı düşük doz bir başka antiviral hapla birlikte alındığında vücutta daha uzun süreli kalıyor.

Kaynak, PFIZER

Paxlovid'in İngiltere'de hafif veya orta şiddette Covid enfeksiyonu geçiren ama hastalığın ağırlaşması riski taşıyan 18 yaşın üzerindeki kişilerde kullanımına onay verildi.

Bu durumda olan 1219 kişi üzerinde yapılan klinik deneylerden elde edilen ilk verilere göre, Paxlovid alan hastaların yüzde 0,8'i hastaneye kaldırılırken, etkisiz plasebo ilaç verilen hastaların yüzde 7'sinin hastanede tedavi edilmesi gerekti.

Klinik deneyin sonuçları yayımlandı, ancak diğer bilim insanlarının denetimine henüz tabi tutulmadı.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (MHRA) CEO'su Dr. June Raine, Paxlovid'in hap şeklinde olması sayesinde, Covid ilerlemeden evde tedaviyi olanaklı kılmasını avantaj olarak değerlendiriyor.

MHRA, bu ilacın etkili olması için semptomlar başladıktan sonraki ilk beş gün içinde alınması gerektiğini belirtiyor.

Molnupiravir adlı diğer antiviral hap da, kanser ve organ nakli yapılmış hastalar da dahil en riskli hastalara bir süredir veriliyor.

Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen daha geniş kapsamlı bir araştırmada 50 yaş üzeri 10 bin hasta üzerinde de deneniyor.

İngiltere hükümeti, Amerikan ilaç şirketi Merck Sharp & Dohme'nin ürettiği bu ilaç için yaptığı siparişi 2,3 milyon kutuya çıkarmıştı.

Fransa sağlık yetkilileri ise klinik deneylerde istenen sonuçların alınamaması gerekçesiyle aynı gün tüm siparişlerini iptal ettiler.