Dünyadan yılbaşı fotoğrafları

31 Aralık 2021, 23:28 +03 Güncelleme 26 dakika önce

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Bangkok - Tayland

Dünyada yeni yıl kutlamaları, Omicron varyantının neden olduğu yeni dalganın gölgesinde gerçekleşiyor.

Pasifik Okyanusu'ndaki Kiribati Adası, dünyada 2022'ye ilk giren ülke oldu.

Avustralya, Japonya, Çin, Yeni Zelanda ve Filipinler gibi ülkelerin büyük şehirlerinde yeni yıl havai fişekler ve ışık gösterileriyle kutlandı.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler yeni yılı karşılamaya başlarken, Covid'in Omicron varyantı nedeniyle kutlamalar sessiz geçiyor.

Avustralya 2022'ye Sidney limanı üzerindeki geleneksel havai fişek gösterisi ile girdi. Etkinlik biletliydi ve zorunlu olmamakla birlikte, katılımcılar aşı olmaya teşvik edildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da çok sayıda insan Kanda Myojin Tapınağı'nda bir araya gelerek dua etti.

Ülkedeki diğer şehir merkezlerindeki kutlamaların ise Omicron varyantının yayılmasına ilişkin endişeler nedeniyle daha sessiz geçmesi bekleniyor.

Yeni Zelanda, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından Ağustos ayından bu yana ilk kez kalabalıkların toplandığı Auckland'da 2022'nin başlangıcını ışık gösterisi ile kutladı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Rusya'nın doğusundaki Novosibirsk kentinde yeni yıl kutlamaları Lenin Meydanı'nda yapıldı.

Londra ve Paris de dahil olmak üzere kimi büyük şehirlerde geleneksel havai fişek gösterileri iptal etti ve Avrupa'daki bir çok ülke vaka sayılarının artması nedeniyle koronavirüs kısıtlamalarını yeniden uygulamaya koydu.

Reuters'ın verilerine göre, 24 ve 30 Aralık arasında dünya çapında günde ortalama 1 milyonun üzerinde yeni vaka tespit edilmesiyle, küresel anlamda vaka sayıları son 7 günde rekor seviyeye ulaştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Filipinler'de başkent Manila kutlamaların merkeziydi. Covid vakalarındaki artışa rağmen büyük bir kalabalık, kent merkezinde bir araya geldi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Avustralya'da Sidney kenti görkemli bir kutlamaya ev sahipliği yaptı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Yeni Zelanda'da Auckland limanında yeni yıl "Auckland çağırıyorlar" ismi verilen ışık gösterileriyle kutlandı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Tokyo'nun güneyinde Hasedera Budist tapınağında 6 bin 500 mum, yeni yıl dilekleri için yakıldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Jakarta - Endonezya

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Taipei - Tayvan

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Taipei - Tayvan

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Taipei - Tayvan

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Bangkok - Tayland