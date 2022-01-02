Omicron varyantının yayıldığı İngiltere'de hükümetten işyerlerine uyarı: Çalışanların yüzde 25'i hastalık iznine ayrılabilir

Becky Morton

BBC News

18 dakika önce

Kaynak, PA Media

İngiltere'de hükümet, kamu kuruluşlarına, hastalık izni alan ve karantinada kalmak zorunda olan çalışanların sayılarının artışı için "en kötü senaryo"ya hazırlıklı olmaları çağrısı yaptı. İzin alan çalışanların oranının önümüzdeki haftalarda yüzde 25'e yükselebileceği uyarısı yapılıyor.

24 Aralık'ta Noel arifesinde başlayan ve yılbaşı gecesiyle devam eden tatil sezonu sona ermek üzereyken Birleşik Krallık'ta Covid-19 vaka sayılarında rekor artış görüldü.

Karantinaya girmek zorunda kalan çalışanların ortaya çıkardığı eksikliğin etkileri toplu taşımada, sağlık sisteminde ve okullarda görülmeye başladı.

Birçok çalışan temaslı olunca ya da koronavirüs testi pozitif çıkınca işe gitmeleri zorlaştı. Bu durum da, evden çalışmanın mümkün olmadığı iş kollarını etkiledi.

Kabinede görevli bakanlardan Steve Barclay, uzmanlar ve ilgili bakanlarla, Omicron varyantının çalışanları ve arz zinciri üzerindeki etkisinin değerlendirildiği düzenli toplantılar yapıyor.

Başbakan Boris Johnson, her bir bakana, kendilerine bağlı kamu kuruluşlarında çalışanların önemli bir kısmının karantinaya girmesi halinde neler yapılabileceği konusunda hazırlıklı olmaları ve hizmetlerde kısıntıya gidilmeyecek şekilde acil önlem planlarının hazırda bulunması talimatı verdi.

Barclay, karantinaya giren çalışanların sayısında önümüzdeki haftalarda daha fazla artış görüleceğini; bu sıkıntının şimdiye kadar "kamu hizmetlerinin önemli bir kısmında kontrol altında tutulabildiğini" söyledi.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da Covid-19 testi pozitif çıkanlar en az 7 gün karantinada kalmak zorunda. İlk pozitif testin ardından yapılan testlerin negatif çıkması durumunda da, 6 günden daha önce karantina sonlandırılamıyor.

İskoçya'da ise karantina süresi en az 10 gün. Bu uygulamalar, tam aşılı kişiler için geçerli.

Aşısız kişiler ise testleri pozitif çıktıktan sonra Birleşik Krallık'a bağlı her bölgede istisnasız en az 10 gün karantinada kalmak durumunda.

İş Dünyası Muhabiri Katie Prescott'un analizi:

İş yerleri, hükümetin yaptığı uyarıları ve karantina süresinin yedi güne düşürülmesini memnuniyetle karşılasa da, yüzde 25'e kadar çıkabilecek olan çalışan eksikliğinde ne gibi önlemler düşünüldüğünü detaylarıyla bilmek istiyor.

Patronlar, yeni geçici eleman bulmaları gerekirse bunu nasıl sağlayabileceklerini de bilmek istiyor.

Örneğin Londra'daki popüler bir restoran sahibi Russell Norman, Noel öncesi 24 çalışanından 19'unun Covid-19'a yakalanması sebebiyle, beş kişiyle hizmete devam edemeyeceği için mekanını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı.

Norman, Brexit'ten bu yana "çalışmaya hazır bekleyen çok sayıda insanın bulunamadığını" söylüyor.

Bir başka kaygıda da hizmet sektöründe birçok çalışanın saatlik ücret alması sebebiyle; birkaç gün çalışmamanın gelirleri üzerinde ciddi bir sıkıntı yaratması ve bunun sonucu olarak pozitif test sonucu olanların da bunu patronlarına bildirmeden çalışmaya devam etmesi.

Aralık ayında, öğretmenlerin de büyük oranda karantinaya girmesi ve çalışamaması sonucu Eğitim Bakanı, emekli öğretmenlerin de okullara geri dönmesi çağrısı yaptı. Bazı okullar, Aralık ayı ortasında tatil başlamadan daha önce yüz yüze eğitimi sonlandırarak tatilin son günlerini online eğitimle tamamladı.

Toplu taşımada da, çalışanların bir kısmının karantinada olması sebebiyle kesintiler görüldü.

Sağlık sisteminde de ciddi bir sıkıntı oluşması riski var. 24.632 sağlık çalışanı Covid-19 sebebiyle evlerinde karantinada. Bu sayı, birkaç hafta öncesine göre vaka sayılarının neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Emekli öğretmenlerin de okullara dönmesi çağrısı yapıldı

Sadece İngiltere'de 1 OCak'ta vaka sayısı 162.572 olarak açıklandı. Bu, beşinci gün üst üste kırılan yeni bir rekor. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ise 1 Ocak verilerini henüz açıklamadı.

İngiltere'de şu an "Plan B" kapsamında kısıtlamalar uygulanıyor; bunlar da toplu taşıma ve market gibi birçok kapalı alanda maske takma zorunluluğu, mecbur olunmayan hallerde evden çalışma ve gece kulübü gibi kapalı ve kalabalık alanlara girişlerde negatif Covid-19 test sonucu gibi önlemleri içeriyor.