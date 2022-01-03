Enflasyon 19 yılın zirvesinde: Yüzde 36,08

3 Ocak 2022, 10:22 +03 Güncelleme 49 dakika önce

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 13,58 arttığını, TÜFE'nin yıllık bazda ise yüzde 36,08'e yükseldiğini açıkladı. Böylece yıllık enflasyon, Eylül 2002'den bu yana en üst düzeye yükseldi.

Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artış ise Aralık'ta aylık bazda yüzde 19,08, yıllık bazda ise yüzde 79,89'a çıktı.

Aralık 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 18 maddenin ortalama fiyatında düştü. 33 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 364 maddenin ortalama fiyatı ise arttı.

Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık en düşük artış yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu.

ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 82,81

TÜİK'ten önce ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Aralık ayı tüketici fiyat endeksi hesaplamalarını kamuoyu ile paylaştı.

ENAG'a göre Aralık'ta enflasyon yüzde 19,35 oldu.

Günlük fiyat değişimleriyle hesaplanan enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 82,81 olarak hesaplandı.

Ali Babacan: 'İktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece kepçeyle alıyor'

Enflasyon rakamlarına tepki veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ''Rakamları Ayarlama Enstitüsü nam-ı diğer TİK Enflasyon oranını açıkladı. Yeni yılın ilk sabahı uyandığımız zamanların yakınından bile geçmiyor'' dedi.

Babacan Twitter'da yaptığı açıklamaya şöyle devam etti:

''Yeni yılın ilk sabahı uyandığımız zamların yakınından bile geçmiyor. Daha evvel çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyor demiştim. Ama iktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece kepçeyle alıyor.''

TUİK'in açıkladığı enflasyon verilerini yorumlayan ekonomistler, yüksek enflasyonun ''yeni ekonomi model''in bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve'' bu deney''den vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Bilkent Üniversitesi'nden Refet Gürkaynak, ''Faiz sebep enflasyon neticeydi? Bütün iktisatçılar yapmayın derken MB'ye politika faizi düşürtüp enflasyon inecek inadına gidilmişti. Sonuç? Fakirleşen ülke.'' ded. Gürkaynak Twitter'da yaptığı açıklamaya şöyle devam etti:

''Bu son baştan belliydi. Bunu düzeltmesi zor değil, olan bu günlerimize oluyor.''