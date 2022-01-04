Mauritius Havayolları uçağının tuvaletinde yeni doğmuş bebek bulundu

bir saat önce

Bebek ve annesinin sağlıklarının iyi olduğu açıklandı

Mauritius'taki havaalanı personeli Mauritius Havayolları'na ait bir uçağın tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğmuş bir erkek bebek buldu.

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Çocuğun annesi olduğu düşünülen kadın, önce bebeğin kendisine ait olduğunu kabul etmediyse de, yapılan tıbbi kontrolde yeni doğum yapmış olduğu anlaşıldı.