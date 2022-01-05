Hindistan'da Omicron alarmı: Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi

58 dakika önce

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Günlük enfeksiyonların yaklaşık üçte biri Delhi ve Mumbai'den

Hindistan'da Omicron varyantı nedeniyle günlük koronavirüs vaka sayısı bir haftada altı katına çıkarak bugün itibarıyla 58 bin 97'ye ulaştı. Başkent Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi, doktorların tüm izinleri de iptal edildi.

Delhi Eyaleti Sağlık Bakanı Satyendar Jain, şehirde yapılan taramalarda, Covid numunelerinin yüzde 81'inde Omicron varyantının tespit edildiğini söyledi.

Hindistan'ın başkentinde geçen hafta da spor salonları ve sinemalar kapatılmış, gece sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Hindistan Aşı Görev Gücü Başkanı Dr. NK Arora, Pazartesi günü NDTV'ye yaptığı açıklamada ülkede pandeminin üçüncü dalgasının çoktan başladığını söyledi.

Arora, "Bunu Omicron varyantı tetikledi" dedi.

Hindistan'da Nisan ve Mayıs aylarında koronavirüsün ikinci dalgasında Delta varyantının hızla yayılmış, bir ara günlük vaka sayısı 400 bine kadar çıkmıştı.

Ülke genelinde hastanelerde yatak kalmamış, krematoryumlar dolmuş ve cenaze törenleri zorunlu olarak açık alanlarda toplu olarak yapılmıştı.

Mitinglerde katılımcıların çoğunun maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye çok az dikkat edildiği gözlendi.

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Kalabalık mitingler sürüyor

Hindistan'da, Şubat ve Mart aylarında yerel seçimler yapılacak.

Başbakan Narendra Modi de dahil birçok politikacı, son birkaç hafta içinde Pencap ve Uttar Pradesh'te binlerce kişinin katıldığı mitingler düzenledi.

Hindistan'da yetişkinlerin yaklaşık yüzde 63'üne iki doz aşı yapıldı.

Ülkede bugüne kadar tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 34 milyondan fazla.

Resmi verilere göre koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 482 bini aştı.