Şili’de arıcılar hükümeti protesto etti, yedi polisi arı soktu

22 dakika önce

Şili'de daha fazla devlet desteği talebiyle hükümeti protesto eden arı üreticilerinden dördü gözaltına alındı.

Şili'de daha fazla devlet desteği talebiyle hükümeti protesto eden arı üreticilerinden dördü gözaltına alındı.

Şili'de uzun süredir devam eden kuraklık, arıların besin kaynakları olan çiçeklerin azalmasına yol açtı.

Protestoyu takip eden gazetecilere konuşan bir arı üreticisi, arı kolonilerinin ölmesinin yalnızca Şili'de değil tüm dünyada bir sorun haline geldiğini söyledi.