Covid aşısı: ABD'de öğrencisine aşı yapan biyoloji öğretmeni gözaltına alındı
ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island Adası'nda öğrencisine evinde Covid aşısı yaptığı iddia edilen bir biyoloji öğretmeni gözaltına alındı. Laura Russo adlı öğretmenin suçlu bulunması halinde dört yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.
Polisin açıklamasına göre 54 yaşındaki öğretmen, 17 yaşındaki öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine 31 Aralık'ta gözaltına alındı.
Russo'nun bu konuda bir eğitimi ve yetkisi olmamasına rağmen ve çocuğun ailesinin rızasını almadan yaptığı öne sürülen aşıyı nereden bulduğu bilinmiyor. Öğrenciye hangi aşının yapıldığı da belli değil.
ABD'de halihazırda 18 yaşından küçüklere sadece Pfizer-BioNTech aşısı yapılabiliyor.
'Aşı talebi çocuktan geldi'
ABD medyasında, aşı talebinin öğrenciden geldiği yönünde haberler yayımlandı.
Haberin sonu
Aşıyla ilgili bir video da sosyal medyada paylaşıldı. Videoda Russo aşıyı yaparken öğrencisine ''Umarım bir şey olmayacak. İşte yapıyoruz. Evde aşı'' diyor.
Nassau Emniyet Müdürü Patrick Ryder, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
Herricks Lisesi, soruşturma tamamlanıncaya kadar Russo'nun açığa alındığını açıkladı.
Russo hakkında "ruhsatsız meslek icrası" suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması 21 Ocak'ta yapılacak.
Uzmanlar, yanlış yapılması halinde aşıların tehlikeli olabileceğine dikkat çekiyor.
Doktorlar ve eğitimli sağlık personelinin aşının sahte olmadığını ve gününün geçmediğini teyit etmesi gerekiyor. Ayrıca aşı yapılan kişinin sağlık kayıtlarına ve aşıya alerjisi olup olmadığına bakılması gerektiği vurgulanıyor.
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