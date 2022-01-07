Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programı hakkında neler biliyoruz?

Reality Check

BBC News

38 dakika önce

Kaynak, KCNA

Kuzey Kore, 'olası bir ABD işgaline karşı kendini savunmak için' diye nitelediği silah programını geliştirmek amacıyla geçen yıl bir dizi füze denemesi yaptı.

Resmi medyadaki haberlere göre, sadece 2021'in Eylül ayında yeni bir hipersonik füze, trenden fırlatılan bir balistik füze ve uzun menzilli bir cruise füzesi denendi.

Geçen yıl Ocak ayında, ABD'de Joe Biden'ın başkanlığı devralmasından hemen önce, Kuzey Kore'de askeri bir geçitte, tanıtılan denizaltından fırlatılan balistik füze "dünyanın en güçlü silahı" diye nitelendi.

Denenip denenmediği bilinmediği için bu silahın yetenekleri hala belirsiz.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin nükleer silahlarını ve askeri potansiyelini artıracağını söylüyor.

Pyongyang, uygulanan ekonomik yaptırımlara rağmen cephanesini önemli oranda artırmayı başarmış durumda.

ABD'ye ulaşabilecek füzeler

Kuzey Kore 2017'de askeri teknolojisinde hızlı ilerlemeler kaydettiği izlenimi uyandıran bazı füzeler denedi.

Hwasong-12 füzesinin menzilinin 4500 kilometre olduğu sanılıyor. Pasifik adası Guam'daki Amerikan üsleri bu menzil içinde.

Daha sonra Hwasong-14'ün çok daha büyük bir potansiyeli olduğu görüldü. Menzili 8000 kilometreydi, ancak bazı araştırmalar azami uçuş seyrinde 10 bin kilometreye kadar gidebileceğini ortaya koydu.

Bu da Pyongyang'a New York'a ulaşma kapasitesine sahip ilk gerçek anlamda kıtalararası balistik füzesine sahip olma imkanı tanıyor.

Son olarak Hwasong-15 denendi ve tahmini olarak 4500 kilometreye, bir başka deyişle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 10 kat daha yükseğe ulaştı.

Daha geleneksel, 'daha düz' bir uçuş seyri izlerse, menzili 13 bin kilometreye, ya da kıta Amerikası'nın tamamını içerecek düzeye varabiliyor.

2020'nin Ekim ayında Kuzey Kore yeni balistik füzesini tanıttı.

Adı henüz açıklanmayan ve denenmeyen füze, Hwasong-15 gibi iki aşamalı sıvı yakıtlı bir füze, ancak uzunluğu ve çapı daha fazla. Birden fazla savaş başlığı taşıması mümkün.

ABD'nin her yerine nükleer silah fırlatabilecek yetenekte olduğu sanılan füze, 2020'de sergilendiği zaman, büyüklüğü ile deneyimli analistleri bile şaşırttı.

Kuzey Kore 2021'in Ocak ayında "dünyanın en güçlü silahı" diyerek, yeni bir tür balistik füze daha tanıttı.

Kaynak, KCNA

Yeni füzelerin tanıtımı uzmanlara göre, ABD'de yeni işbaşına gelen Biden yönetimine mesaj niteliğindeydi.

2021'in Mart ayında Kuzey Kore, "yeni tip taktik güdümlü füze" olarak adlandırdığı ve 2,5 ton taşıyabileceğini söylediği, teorik olarak nükleer savaş başlığı taşıyabilecek kapasitede bir füze fırlattı.

Füzenin adı resmen açıklanmadı. James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Çalışmaları Merkezi uzmanları, Reuters ajansına bunun, daha önce denenen KN-23 füzesinin geliştirilmiş bir versiyonu olabileceğini söyledi.

Resmi medya, füzenin menzilinin 1500 kilometreye kadar çıkabileceğini bildirdi. Bu da Japonya'nın büyük bir kısmına ulaşabileceği anlamına geliyor, ancak füzenin nasıl yol aldığı ya da nükleer başlık taşıyıp taşıyamayacağı bilinmiyor.

Bazı uzmanlar füzenin daha kolay manevra yapmasını sağlayan ve böylece tespit edilmesini zorlaştıran özellikleri olabileceğini kaydediyor.

Geçen Eylül ayında denenen uzun menzilli cruise füzesi, savunma sistemlerinin işini daha da zorlaştırabilir, zira bu tür füzelerin düz bir seyir izlemesi gerekmiyor ve görülmesini önlemek için programlanabiliyor.

Balistik füzelerin aksine, Birleşmiş Milletler Kuzey Kore'nin cruise füzeleri denemesini yasaklamadı.

Yine geçen Eylül'de denenen hipersonik füze çok daha hızlı uçabiliyor.

Yakıt deposu tamamen dolu halde saklanabildiğine ve nakledilebildiğine inanılan füze, bu nedenle daha çabuk fırlatılabiliyor ve önleme amaçlı karşı saldırıları zorlaştırıyor.

Termonükleer silahlar

Kuzey Kore en büyük nükleer denemesini 3 Eylül 2017'de Punggye-ri deneme sahasında yaptı.

Patlamanın gücü ile ilgili tahminler 100 ile 370 kiloton arasındaydı. 100 kiloton gücündeki bir patlama, denemenin 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasından 6 kat daha şiddetli olduğu anlamına geliyor.

Kuzey Kore bu denemedekinin ilk termonükleer silahı olduğunu öne sürdü. İkinci kuşak nükleer silahlar olarak anılan termonükleer silahlar, ilk atom bombalarından çok daha yıkıcı bir güce sahip.

2018'in Nisan ayında Kuzey Kore, artık 'yetenekleri doğrulanmış olduğu için' nükleer denemeleri askıya alacağını açıkladı.

Punggye-ri deneme sahasını kaldırma vaadinde bulunan Kuzey Kore,2018'in Mayıs ayında yabancı gazetecilerin önünde bazı tünelleri havaya uçurdu, ancak olay sırasında uluslararası uzmanlar hazır bulunmadı.

Aynı yıl Kim Jong-un ile Trump yönetimi arasındaki görüşmeler sürerken Pyongyang, tüm nükleer madde zenginleştirme tesislerini imha edeceğini söyledi.

Kaynak, AFP

Ancak ABD ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, uydu görüntülerinin, Kuzey Kore'de plütonyum üretiminin merkezi olduğuna inanılan Yongbyon reaktörünün tekrar çalıştırıldığı izlenimi yarattığını bildirdi.

Ajans, plütonyum ayrılması, uranyum zenginleştirilmesi gibi faaliyetlerle, Kuzey Kore'nin nükleer programının "tam gaz ilerlediğini" belirtti.

Milyonlarca asker

Kuzey Kore dünyanın en büyük ordularından birine sahip.

Teçhizatının çoğu eski ve işe yaramaz durumda, ancak konvansiyonel güçleriyle, hala Güney Kore'ye olası bir savaşta büyük kayıplar verdirebilecek konumda.

Ayrıca, savaş halinde Güney Kore'ye sızabilecek özel güçlerinde onbinlerce askeri var.

Sınıra yerleştirilen ve 60 kilometreden daha az bir mesafede olan Güney Kore'nin başkenti Seul'ü menzili içine alan Kuzey Kore topları ve roketatarlar da bir başka tehdit.

Güney Kore hükümeti, 2012'deki bir değerlendirmesinde Kuzey Kore'nin elindeki kimyasal silah miktarının 2500 ile 5000 ton arasında olduğunu bildirmişti. Bu da muhtemelen, dünyadaki en büyük kimyasal silah stoklarından biri.