Hindistan'da 'satılık' dediği 100'den fazla Müslüman kadının fotoğraflarını uygulamasında paylaştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

25 dakika önce

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Hindistan'da tepkiler sonrası kapatılan Bulli Bai adlı uygulamayla ilgili soruşturmada gözaltına alınanların sayısı dörde yükseldi.

Gözaltına alınan son kişi 20 yaşındaki Neeraj Bishnoi.

Neeraj Bishnoi'nin, 100'den fazla Müslüman kadının fotoğrafarlarının "satılık" denilerek paylaşıldığı uygulamanın yaratıcısı olduğu iddia ediliyor.

Delhi polisine göre Bishnoi, uygulamadan görüntülerin paylaşıldığı ana Twitter hesabını da yönetiyordu.

Soruşturma kapsamında daha önce de Mumbai'de, yaşları 18-21 arasında değişen ikisi öğrenci üç kişi gözaltına alınmıştı.

Bulli Bai'de fotoğrafları yayımlanan kadınlar arasında birkaç gazeteci, bir Bollywood oyuncusu ve kaybolan bir öğrencinin annesi de bulunuyordu.

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Yazılım geliştirme projeleri için depolama servisi olarak kullanılan GitHub, tepkiler sonrası, bünyesindeki uygulamayı kullanımdan kaldırmıştı.

Hindistan'da geçen yıl Temmuz ayında da, Sulli Deals adlı bir uygulama ve web sitesi, 80'den fazla Müslüman kadının haberi olmadan, onlar adına profil oluşturmuştu.

Kadınların fotoğraflarının yanında "günün fırsatları" yazıyordu.