Brezilya'da dev kaya parçası teknelerin üzerine düştü: En az 7 kişi öldü

bir saat önce

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Brezilya'nın Minas Gerais eyaletindeki Furnas Gölü'nde, eğlence amaçlı bulunan teknelerin üzerine göl kenarındaki falezler çöktü. Olay sonucunda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Kazada 3 kişi kaybolurken, 32 kişi ise yaralandı.

Olaya dair internette dolaşan bazı videolarda, kayaların kopmaya başladığı esnada falezlerden daha uzakta olan teknelerdeki insanların çığlık sesleri duyuluyor.