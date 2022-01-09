Kuzey Işıkları, İngiltere'nin kuzeydoğusunda görüldü

Aurora borealis at Holy Island, Northumberland

Kaynak, Paul Appleby

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Paul Appleby, bu fotoğrafı Holy Island'da çekti

İngiltere'nin kuzeydoğu bölgelerinde görülen Kuzey Işıkları, güzel sahnelere neden oldu.

Muhteşem doğa olayı, Northumberland, South Tyneside ve Teesside bölgelerinde ve İskoçya genelinde görüldü.

Aurora Borealis ya da bilinen adıyla Kuzey Işıkları, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.

Kış aylarında soğuk, uzun ve karanlık gecelerde daha sık görülüyor.

Kaynak, Paul Appleby

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Paul Appleby, bu fotoğrafın saat 23.15'te çekildiğini söyledi.

BBC Look North hava durumu sunucusu Abbie Dewhurst, belli hava koşullarının ışıkları görünür hale getirebileceğini, ancak "bunun bu kadar güneyde çok sık olan bir şey olmadığını" dile getirdi.

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Kaynak, Simon C Woodley

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Simon Woodley, insanlarla Souter Denizfeneri'ndeki bu deneyimi paylaşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtiyor.

Kaynak, Ashley Foster

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Ashley Foster, Hartlepool üzerinde parlayan Kuzey Işıklarını böyle fotoğrafladı.

Tüm fotoğrafların telif hakkı mevcuttur.