Kuzey Işıkları, İngiltere'nin kuzeydoğusunda görüldü
İngiltere'nin kuzeydoğu bölgelerinde görülen Kuzey Işıkları, güzel sahnelere neden oldu.
Muhteşem doğa olayı, Northumberland, South Tyneside ve Teesside bölgelerinde ve İskoçya genelinde görüldü.
Aurora Borealis ya da bilinen adıyla Kuzey Işıkları, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.
Kış aylarında soğuk, uzun ve karanlık gecelerde daha sık görülüyor.
BBC Look North hava durumu sunucusu Abbie Dewhurst, belli hava koşullarının ışıkları görünür hale getirebileceğini, ancak "bunun bu kadar güneyde çok sık olan bir şey olmadığını" dile getirdi.
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