Kuzey Işıkları, İngiltere'nin kuzeydoğusunda görüldü

51 dakika önce

Aurora Borealis ya da bilinen adıyla Kuzey Işıkları, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkıyor.

BBC Look North hava durumu sunucusu Abbie Dewhurst, belli hava koşullarının ışıkları görünür hale getirebileceğini, ancak "bunun bu kadar güneyde çok sık olan bir şey olmadığını" dile getirdi.