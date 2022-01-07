Sidney Poitier: Hollywood yıldızı 94 yaşında hayatını kaybetti

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En iyi oyuncu Oscar'ını kazanan ilk siyah erkek film yıldızı Sidney Poitier 94 yaşında hayatını kaybetti.

Bahama Adaları'nın Dışişleri Bakanı Fred Mitchell'in ofisi, Hollywood yıldızının ölümünü BBC'ye doğruladı.

1927'de Miami'de doğan Poitier, Bahamalar'da bir domates tarlasında büyüdü ve 16 yaşında New York'a taşındı.

Kısa süreliğine orduda görev yapan Poitier, ünlü bir sahne ve ekran yıldızı olma yolunda oyunculuk dersleri alırken birçok farklı işte de çalıştı.

Poitier çığır açan bir aktör, saygın bir diplomat ve insani yardım gönüllüsüydü.

1958'de The Defiant Ones'daki (Kader Bağlayınca) performansı ona ilk Oscar adaylığını kazandırdı.

1963'te Lilies of the Field filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu Akademi Ödülü'nü (Oscar) kazandı.

Oyuncu, ABD'de ırk ayrımcılığının olduğu bir dönemde beyaz perdede düzenli olarak yer aldı.

Kaynak, Ronald Grant Fotoğraf altı yazısı, Poitier en ünlü rollerinden biri, Gecenin Sıcağında filminde canlandırdığı Virgil Tibbs karakteriydi

1965'te A Patch of Blue filminde, bir yıl sonra In the Heat of the Night (Gecenin Sıcağında), ardından da Guess Who's Coming to Dinner filminde beyaz nişanlısı olan siyah bir adamı canlandırdı.

Gecenin Sıcağında filminde, bir cinayet soruşturması sırasında ırkçılıkla yüzleşen siyah polis memuru Virgil Tibbs karakterini oynadı.

Poitier bazı filmlerde yönetmenlik de yaptı. Broadway'de yaşamı ve kariyeriyle ilgili bir oyunun duyurusu da geçen ay yapılmıştı.

'O bir öncüydü'

Empire dergisinden Amon Warmann BBC'ye şunları söyledi: "O bir öncüydü, çok etkiliydi ve Oscar kazandığında ona saygılarını sunan Denzel Washington dahil sektördeki pek çok kişinin kendi izini bırakmasının yolunu açtı."

2002'de Oscar kazanan Washington, aynı gece fahri Oscar kazanan Poitier için şakayla şöyle demişti: "Kırk yıldır Sidney'in peşindeyim ve ne yapıyorlar - aynı gece gidip ona da Oscar veriyorlar. "

Warmann, Poitier'in çalışmalarında "ırkçılıkla doğrudan mücadele ettiğini", aynı zamanda "çok yönlü" olduğunu da sözlerine ekledi.

"O [Oscar kazandığında] siyah aktörlere bakışın değişmesine yardımcı oldu. O dönemin en büyük yıldızlarından biriydi."