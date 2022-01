Sidney Poitier: Hollywood yıldızı 94 yaşında hayatını kaybetti

25 dakika önce

1963'te Lilies of the Field filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu Akademi Ödülü'nü (Oscar) kazandı.

1965'te A Patch of Blue filminde, bir yıl sonra In the Heat of the Night (Gecenin Sıcağında), ardından da Guess Who's Coming to Dinner filminde beyaz nişanlısı olan siyah bir adamı canlandırdı.