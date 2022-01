79. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından bu yıl 79'uncu kez düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu.

The Power of the Dog, West Side Story ve Succession yapımları aldıkları ödüllerle bu yıl öne çıktı.