Bob Saget: Bizim Ev dizisinin yıldızı ABD'li aktör ve komedyen otel odasında ölü bulundu

15 dakika önce

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Amerikalı aktör ve komedyen Bob Saget, 65 yaşında hayatını kaybetti. Saget özellikle Türkiye'de de gösterilen sitkom dizisi Full House'da (Bizim Ev) canlandırdığı Danny Tanner karakteriyle biliniyordu.

Bob Saget'nin, Pazar günü Florida eyaletinde Orlando kentindeki Ritz-Carlton Oteli'ndeki odasında ölü bulunduğu açıklandı.

Saget'nin ölüm nedeni bilinmiyor.

Orlando polisi yapılan ilk incelemede, aktörün cinayete kurban gittiğine ya da uyuşturucu kullandığına dair bir işaret olmadığını açıkladı.

Tecrübeli bir stand-up komedyeni olan Saget son olarak ABD çapında turneye çıkmış, Cumartesi günü Florida'da Jacksonville kentinde sevenleriyle buluşmuştu.

Saget'yi şöhrete kavuşturan Bizim Ev; ABD'de 1987-1995, Türkiye'de ise 1995-2003 yılları arasında yayımlanmıştı.

Dizi San Fransisco'da üç kızıyla yaşayan dul bir erkek ile eşinin kardeşi John Stamos ve arkadaşının aynı evde geçirdikleri yaşamı anlatıyordu.