Rotterdam Limanı'nda uyuşturucu rekoru: Geçen yıl 72 tondan fazla kokain ele geçirildi

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

8 dakika önce

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Avrupa'nın en büyük limanı olan Rotterdam'da 2021 yılında rekor düzeyde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Rotterdam Savcılığı'na göre, geçen yıl limanda piyasa değeri 5 milyar eurodan fazla olan, toplam 72 ton 808 kilo kokain yakalandı.

Savcılık açıklamasına göre Rotterdam Limanı'nda 2020 yılında 40 ton kokain ele geçirilirken geçen yıl bu oran, yaklaşık yüzde 75 arttı.

Savcılığa göre, geçen yıl kokain kaçakçılığı için ağırlıklı olarak muz yüklü soğutmalı konteynerler kullanıldı.

Savcılık, polis, gümrük ve mali soruşturma bürosu işbirliğiyle 30 Aralık'ta gerçekleştirilen 2021 yılının son uyuşturucu operasyonunda, bir konteyner içinde muzlar arasına gizlenmiş 4 ton 180 kilo kokain ele geçirildi.

Belçika'nın Anvers limanına gönderilmek üzere konteynere saklanan uyuşturucu, Hollanda polisi tarafından imha edildi.

Geçen yıl 400 uyuşturucu kaçakçılığı vakasına karışan 281 kişi tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan kişi sayısı da, bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında arttı.