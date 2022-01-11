David Sassoli: Avrupa Parlamentosu Başkanı tedavi gördüğü hastanede öldü

11 Ocak 2022, 07:18 +03 Güncelleme 22 dakika önce

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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, ülkesi İtalya'da iki haftadan uzun süredir tedavi gördüğü hastanede öldü.

David Sassoli'nin günün ilk saatlerinde hayatını kaybettiğini, sözcüsü Roberto Cuillo Twitter hesabında açıkladı.

Sassoli'nin cenaze programı gün içinde kamuoyuna açıklanacak.

65 yaşındaki Sassoli, bağışıklık sistemindeki bozukluk sonrası 26 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı.

Sassoli'nin durumunun ciddi olduğu açıklanmış, AP Başkanı'nın tüm resmi faaliyetleri iptal edilmişti.

Eylül ayında da zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan Sassoli, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve Avrupa Birliği zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.

Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strasburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

Eski haber sunucusu

30 Mayıs 1956'da Floransa'da doğan David Sassoli, 30 yıldan uzun süre gazetecilik yaptıktan sonra siyasete atıldı.

David Sassoli, politik yaşamı öncesi İtalya'da tanınmış bir haber sunucusuydu.

Sassoli, 2009'da AP üyesi, 2019'da ise AP Başkanı seçildi.

AP'deki en büyük ikinci grup olan merkez soldaki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'ndan olan Sassoli açıklamalarını, AB yetkililerinin aksine İngilizce ve Fransızca değil, İtalyanca yapıyordu.