Tunus'ta Bin Ali'nin devrilmesinin 11. yılında çanlar siyasal İslam için çalıyor

22 dakika önce

'Buazizi El Nahda' ve partide yangın

Bu olay El Nahda'daki yangının küçük bir parçası. Cumhurbaşkanı Kays Said siyasetteki tıkanma üzerine 25 Temmuz'da parlamentoyu askıya almış, hükümeti feshetmiş, milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmıştı.

Said yolsuzluk ve hukuksuzluğa bulaşan herkesi hedef alsa da, defteri dürülmeye en namzet parti El Nahda. Müslüman Kardeşler'in Tunus yapılanması El Nahda, iktidara geldikten sonra siyasal İslam projesini geride bıraktığını söylese de çizgisi, çalışma tarzı, ortaklıkları ve Müslüman Kardeşler ağıyla bağları nedeniyle güven kazanamadı. Hem El Nahda liderliğini hem Temsilcileri Meclisi başkanlığını yürüten Gannuşi iki şapkasıyla da Said'e karşı sivil bir direniş organize edemedi. Kendi tabanı bile meclis önündeki oturma eylemine gitmedi. El Nahda o gün bugündür içerden kaynıyor.

Silinmemek için uzlaşmayla kaçış arayışı

El Nahda etrafında daralan çemberi kıracak tek gelişme, Said'in yol haritasına dair kuşkuların artması, 25 Temmuz kararlarına dair desteğin dağılması, nihayetinde projenin başarısızlığa uğraması ve ekonomik kötüleşme olabilir. Özellikle yolsuzlukla mücadele ve normale dönüşün gecikmesi Said destekçileri arasında hayal kırıklığı yarattı. Kurumlar içindeki yaygın kokuşmuşluğa bağlı olarak yolsuzlukla mücadelenin tıkandığı söyleniyor. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun faaliyetleri de etkili olamadığı gerekçesiyle durduruldu.

Ayrıca Said'de hiçbir yumuşama emaresi yok. 22 Eylül'de yeni kararnamelerle bakanlar kurulunu parlamentoya değil kendisine karşı sorumlu kılan Said kuşkuları dağıtmak için 13 Aralık'ta bir yol haritası açıkladı. Buna göre anayasal değişikliklerle ilgili halkın görüşlerini almak üzere 1 Ocak-20 Mart arası çevrim içi istişare düzenlenecek. Hazırlanan yeni anayasa taslağı 25 Temmuz'da referanduma götürülecek, 17 Aralık'ta da genel seçimler yapılacak. Seçime kadar parlamento askıda kalacak.

Said belli uluslararası aktörlerin açtığı siyasi kredi sayesinde fazla baskı hissetmiyor. "Ulusal gün" olmaktan çıkardığı 14 Ocak yerine, Bin Ali rejimine karşı isyanın ve Yasemin Devrimi'nin başladığı 17 Aralık tarihini öne çıkartıyor.

Yargıda büyük savaş ve El Nahda'yı devlet içinde bitirme hamlesi

Said, Yüksek Yargı Konseyi'nde kilit noktalara yerleştirilmiş kişilerin suikastlar, yolsuzluklar ve kamu mallarının talanı ile ilgili dosyaların soruşturulmasını engellediğini söylüyor. Said 13 Aralık'ta yol haritasını açıklarken de yargı başta olmak üzere tüm devlet kurumlarının sağlığına kavuşacağını vurguladı. Said "şerefli yargıçlar" ve "yozlaşmış yargıçlar" ayrımı yapmaktan kaçınmazken El Nahda bunları yargıya boyun eğdirme çabası olarak görüyor.