Güney Pasifik'teki dev volkan patlaması sonucu, ada ülkesi Tonga'ya tsunami dalgaları ulaştı

53 dakika önce

Kaynak, NOAA Fotoğraf altı yazısı, Tonga ana karası yakınlarındaki patlamanın, deniz seviyesine ulaştığı an çekilen uydu fotoğrafı

Deniz altında bulunan dev bir volkanın patlaması sonucu ada ülkeleri Tonga, Fiji ve Yeni Zelanda'da tsunami alarmı verildi. Patlama Türkiye saati ile 07:10 sıralarında yaşandı.

Sosyal medyada özellikle Tonga'ya ilişkin görüntüler yer alıyor.

O görüntülerden birinde dalgaların bir kilise ve bazı evlerin içine ulaştığı görülüyor.

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'da tanıklar, gökyüzünden kül yağdığını aktarıyor.

Ülke halkının yüksek bölgelere çıkması çağrısı yapıldı.

Tonga'da yaşayan Mere Taufa, patlamanın akşam yemeğine oturmak üzereylen yaşandığını anlattı.

"İçgüdüyle masanın altına girmeyi düşündüm" diyen Taufa, kardeşinin bomba patladığını düşündüğünü söyledi.

Stuff isimli Yeni Zelanda sitesine konuşan Taufa, kısa süre sonra da evine suyun ulaştığını aktardı: "Her yerden çığlıklar geliyordu, insanlar, herkese yukarılara çıkma çağrısı yapıyordu"

800 kilometre uzaklıktaki Fiji'nin başkentinde de patlama hissedildi.

Sekiz dakikalık patlamanın başkent Suva'da "şiddetli gök gürültüsü" gibi duyulduğu aktarılıyor.

Tonga Jeoloji Kurumu yetkilileri, gaz, kül ve duman bulutunun 12 kilometreye ulaştığını açıkladı.

Tonga'nın başkenti, Hunga Tonga volkanik sisteminin yalnızca 65 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Avustralya Meteoroloji Bürosu'nun tespitlerine göre, Tonga'nın başkentinde 1.2 metrelik bir tsunami dalgası burada gözlemlendi.

2300 kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda'da da patlama kaynaklı fırtına oluşabileceğine ilişkin uyarı mesajı yayımlandı.