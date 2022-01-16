Novak Djokovic: Tenis yıldızı Avustralya'dan sınırdışı edilecek

23 dakika önce

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Djokovic bir süredir Melbourne'deki karantina otelinde kalıyordu.

Ünlü Sırp tenis oyuncsu Novak Djokovic, mahkemeye yaptığı son itirazın da reddedilmesinin ardından Avustralya'dan sınır dışı edilmek üzere.

Yargıçlar Djokovic'in hükümetin kamu sağlığı gerekçesiyle Covid-19 aşısı olmayan sporcunun vizesini iptaline yaptığı itirazı reddetti.

Karar, Avustralya Açık'ta geçen yıl elde ettiği şapmiyonluğu tekrarlama ve 21. Grand Slam turnuvasını kazanma umutlarını yok etti.

Oyuncu, "büyük hayalkırıklığına" uğramakla birlikte "Ülkeden sınırdışı edilişim konusunda ilgili makamlarla işbirliği yapamcağım" dedi.

Djokovic, Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'ın bakanlık yetkilerini kullanıp, Sırp oyuncunun vizesini iptal etmiş ve ülkede bulunmasının aşı karşıtı havayı besleyeceğini söylemişti.

Djokovic'in vzesi daha önce de ülkeye girişte alınan Covid önlemlerini uymadığı gerekçesiyle iptal edilmiş, ancak bir başka yargıç tarafından karar bozulmuştu.

Yargıç James Allsop, federal mahkemenin bakanın "kararın haklılığını değil, yasaya uygunluk açısından değerlendirdiğini" belirtti.

Gerekçeli kararın da önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtti.

Bu kararla Djokovic'in Avustralya vizesi konusunda 10 gündür devam eden belirsizlik son buldu.

Avustralya'da Djokovic'in ülkeye aşısız girmeye çalışması halk arasında öfke yaratıyor. Federal hükümet birçok kez kimsenin kuralların üzerinde olamayacğını söylemişti.

Sırp oyuncu sonuncusu 16 Aralık'ta olmak üzere iki kez Covid'e yakalandı.

Djokovic'e biri Avustralya Tenis Federasyonu, diğeri de Victoria eyaleti yönetimi tarafından tutulan iki bağımsız sağlık heyeti tarafından muafiyet verilmişti. Ancak daha sora, Avustralya Sınır Polisi tarafından koronavirüsle mücadele kurallarına uymadığı için 5 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Daha sonra bir yargıç gözaltı kararını usulen bozdu, ancak hükümet Cuma günü devreye girip, Sırp oyuncunun vizesini iptal etti.