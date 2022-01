'O Ses Hollanda'nın yayını cinsel istismar tartışmaları nedeniyle durduruldu

7 dakika önce

Türkiye'de "O Ses Türkiye" adıyla yayınlanan yetenek yarışmasının Hollanda versiyonu olan "The Voice of Holland", kadın yarışmacılara yönelik cinsel istismar ve yetkiyi kötüye kullanma iddiaları üzerine, geçici olarak durduldu.

Hollandalı ünlü yapım şirketi De Mol tarafından geliştirilen The Voice of Holland, 2010 yılından itibaren RTL kanalında yayınlanmaya başladı. Hollanda'da başarılı olan yarışma, The Voice adıyla ABD ve İngiltere başta olmak üzere yüzden fazla ülkede yayınlanmaya başlandı.