Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde görüntülendi

48 dakika önce

Dolunaya her ay farklı bir isim veriliyor. Ocak ayındaki dolunay ise 'Kurt Ayı' olarak adlandırılıyor ve kurtların Şubat'ta başlayan çiftleşme döneminden hemen önce, daha vokal oldukları bir zaman ile ilişkilendiriliyor.