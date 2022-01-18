Fotoğraflarla: 2022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir köşesinde görüntülendi

Dünyanın dört bir köşesinde gökyüzü gözlemcileri 2022'nin ilk dolunayını izledi.

Dolunaya her ay farklı bir isim veriliyor. Ocak ayındaki dolunay ise 'Kurt Ayı' olarak adlandırılıyor ve kurtların Şubat'ta başlayan çiftleşme döneminden hemen önce, daha vokal oldukları bir zaman ile ilişkilendiriliyor.

Dünyanın her yerinden fotoğrafçılar Pazartesi gecesi yaşanan dolunayı ve olağanüstü manzaraları yakaladı.

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İnsanlar İngiltere'de Glastonbury Tor tepesindeki Aziz Michael kulesinin arkasından ayın doğuşunu izledi

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İtalya'nın Gran Sasso e Monti della Laga Ulusal Parkında ayın batışı

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Londra'da Thames Nehri'nin üstünden geçen bir teleferikten ay manzarası

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İrlanda'nın başkenti Dublin'de deniz kenarında yürüyen bir kadın ayı izliyor

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Sığırcık kuşları Roma'da gökyüzünde farklı şekiller oluşturdu

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Edinburgh'da Balmoral Oteli Saat Kulesi arkasından ay batışı

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Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir alışveriş merkezinin ışıkları, ayın üzerinde bir filtre gibi gözüküyor

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Ay sanki İsviçre tepelerinde dengede duruyor

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Madrid'in merkezindeki gökdelenlerin tepesinden ay doğuşu

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Mumbai'de bir adam dolunayın önünde poz veriyor

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