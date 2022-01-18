İsrail: Omicron'a karşı yeterince etkili olmadığı konusundaki açıklamaya rağmen 4. doz aşı uygulaması devam edecek

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İsrail'de bir hastanenin yaptığı çalışmaya dair Pazartesi günü yayımladığı ön verilere göre, Pfizer-BioNTech aşısının dördüncü dozu, antikor seviyesini üçüncü dozdan da fazla artırmakla beraber Covid-19'un Omicron varyantı enfeksiyonlarını önlemek için yetersiz kalıyor. Sağlık Bakanlığı ise bu ön bulgulara rağmen, İsrail'in dördüncü doz aşı uygulamasına devam edeceğini ve bunun bulaş riskini azaltacağını söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Nachman Ash, dördüncü doz aşı olan bazı kişilerde Omicron enfeksiyonları kaydedilmesinin bir noktaya kadar şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Ancak dördüncü dozun özellikle yaşlı ve riskli nüfus için ciddi bir koruma sağladığını belirtti ve bu nedenle insanları aşı olmaya devam etmeye çağırdı.

Ash ayrıca aşı sayesinde son varyant nedeniyle ölüm gerçekleşmediğini ve hastaneye yatış sayılarının artmadığını aktardı.

Dördüncü doz aşı uygulamasıyla vaka sayılarının düşmesini beklediklerini ama önlerinde hala iki veya üç zor hafta olduğunu ekledi.

Bloomberg'in haberine göre, Pazartesi günü yayımlanan çalışmanın baş araştırmacısı Gili Regev-Yochay, aşıların Omicron'dan ziyade önceki varyantlara karşı daha etkili olduğunu ve dördüncü dozun bu varyanta karşı yalnızca kısmi bir koruma sağladığını belirtti.