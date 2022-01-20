Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

8 dakika önce

Erdoğan: Kuz ve faiz kademeli olarak düşecek

Erdoğan, Dolar/TL kuruna atıfla, "Bir ara biliyorsunuz 12'ye falan geldi, hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek" demişti.