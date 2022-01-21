Avusturya'da Covid aşısını zorunlu kılan yasa tasarısına ilk onay

21 Ocak 2022, 11:46 +03 Güncelleme 55 dakika önce

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Avusturya Parlamentosu'nun alt kanadı Ulusal Konsey, koronavirüs aşısını zorunlu kılan yasa tasarısını onayladı. Tasarının, parlamentonun üst kanadı olan Federal Konsey'inde onayı sonrası yasalaşması ve Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen'in imzasıyla 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Tasarının yasalaşması ile Avusturya'yı aşıyı Avrupa'da herkes için zorunlu kılan ilk ülke olacak.

Mart ayının ortasından itibaren koronavirüs aşısı olmamış yetişkinlere 3 bin 600 Euro (yaklaşık 55 bin TL) para cezası kesilecek.

Aşı zorunluluğunun Ocak 2024'e kadar yürürlükte kalması bekleniyor. Hükümet, aşı olmamış insanların aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla 1,4 milyar Euro'luk bütçe ayırdı.

Bugüne kadar Avusturyalıların yüzde 72'si iki doz aşı oldu.

'Virüs bizi daha fazla kısıtlayamacak'

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Ulusal Konsey'deki oylama öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada "Aşılar toplumumuzun kalıcı olarak özgürlüğe kavuşması için bir fırsat. Virüs bizi daha fazla kısıtlayamacak" dedi.

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Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein ise alınan önlem için "Avusturya'nın koronavirüse karşı verdiği mücadelede son kez atılan büyük bir adım" olarak nitelendirdi.

Aşı karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı Özgürlük Partisi ise tasarıya karşı çıkıyor.

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Özgürlük Partisi lideri Herbert Kickl, aşı zorunluluğun "Avusturya'da totaliterliğe giden yolu açtığını" savundu.

Kickl, tasarı yasalaşsa da, aşı karşıtı politikalarına devam edeceklerini söyledi.

Kasım ayında yetkililerin yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını duyurmasının ardından Avusturya'nın başkenti Viyana'da 40 binden fazla kişinin katılımıyla protesto gösterileri düzenlenmişti.

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Gösterilere aşırı sağcılar ve aşı karşıtları katılmıştı.