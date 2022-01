Meat Loaf: Ünlü rock yıldızı 74 yaşında hayatını kaybetti

bir saat önce

Dallas doğumlu şarkıcı 1993 yılındaki hit şarkısı I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) ile Grammy Ödülü de aldı.

Ancak 1990'larda "Bat Out Of Hell 2" için Steinman ile tekrar bir araya gelmesiyle kariyeri toparlandı. "I Would Do Anything For Love (But I Won't Do That)" Birleşik Krallık'ta yedi hafta boyunca zirvede kaldı.